В Москве хотят установить знак по случаю ЧМ

Памятный знак в честь проведения Чемпионата мира по футболу может появится в центре Москвы . Соответствующее предложение выдвинул столичный градоначальник Сергей Собянин

«Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся», — написал он в своём блоге.

Собянин призвал москвичей подключится к обсуждению и выразить своё мнение относительно того, нужен ли городу такой символ.

Ранее News.ru писал, что столичную технику украсили наклейками с мячами в честь Чемпионата мира по футболу. Таким способом представители комплекса городского хозяйства столицы решили поддержать нашу сборную.