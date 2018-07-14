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В Москве хотят установить знак по случаю ЧМ
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В Москве хотят установить знак по случаю ЧМ 

News.ru 3 часа назад
Фото: News.ru
Памятный знак в честь проведения Чемпионата мира по футболу может появится в центре Москвы. Соответствующее предложение выдвинул столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся», — написал он в своём блоге.
Собянин призвал москвичей подключится к обсуждению и выразить своё мнение относительно того, нужен ли городу такой символ.
Ранее News.ru писал, что столичную технику украсили наклейками с мячами в честь Чемпионата мира по футболу. Таким способом представители комплекса городского хозяйства столицы решили поддержать нашу сборную.
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