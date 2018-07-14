Ещё
Названы сроки строительства новой станции метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы сроки строительства новой станции метро за МКАД 

Мослента 1 час назад
Фото: ТАСС
Новую станцию московского метро, которая будет располагаться за МКАД, построят через шесть лет. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.
Речь идет о станции «Новомосковская».
«Подобран участок для ее размещения. Станция появится на земле, которая сегодня принадлежит девелоперу, возводящему там жилье. Девелопер передаст участок городу для строительства», — рассказал он.
Станция будет располагаться рядом с районом Южное Бутово. «Фактически жители района получат в шаговой доступности еще одну станцию», — уточнил Хуснуллин.
Мослента: последние новости
Три московских пляжа закрыли На московских рынках обнаружили радиоактивные грибы и ягоды В центре Москвы откопали воровскую писку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой331
Жестокое убийство армянина шокировало Тбилиси48
Назван «худший кошмар наяву» для НАТО63
Деньги в российских банках оказались под угрозой29
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте84
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение