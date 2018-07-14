Москвичи начали получать СМС с предупреждением о грозе и граде от МЧС

Столичное управление МЧС разослало жителям Москвы СМС с предупреждением о грозе и граде, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными.

«По прогнозу Центрального УГМС, 14 июля в Москве ожидаются гроза, дождь, град, ветер до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Жителей столицы попросили не укрываться и не парковать автотранспорт под деревьями, шаткими конструкциями.

В субботу в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность и тепло, температура воздуха прогреется до 28 градусов, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

В Москве и Подмосковье объявили штормовое предупреждение на субботу из-за сильного дождя, грозы, града и порывов ветра до 17 метров в секунду.