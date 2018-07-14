Станции метро «Новопеределкино» и «Рассказовка» готовы к открытию

Об этом сообщил журналистам глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

«Строительные работы на участке метро от станции «Раменки» до «Рассказовки» находятся на финишной прямой. Сейчас мы передаем помещения эксплуатирующим службам метрополитена, сами станции проходят итоговые проверки перед сдачей», — сказал Марат Хуснуллин

Отмечается, что новые станции планируют открыть перед выборами Мэра Москвы , которые состоятся 9 сентября.

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