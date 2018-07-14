Более 100 человек посетили ситуационный центр ЦОДД по случаю Дня московского транспорта 

В рамках проведения Дня московского транспорта 14 июля 2018 г. свыше 100 человек посетили ситуационный центр ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД), сообщили в пресс-службе ведомства.
«Более 100 человек посетили ситуционный центр ЦОДД в рамках Дня московского транспорта. Горожане посмотрели как работают его сотрудники, узнали что такое интеллектуальная транспортная система, почему возникают заторы на дорогах, как управляют светофорами, какой вуз нужно закончить, чтобы оказаться в рядах сотрудников центра и многое другое. Гостям центра показали познавательные видеосюжеты о московском транспорте», — говорится в сообщении.
День московского транспорта отмечается в Москве с 2017 г. во вторую субботу июля. В текущем году праздничный день пришелся на 14 июля. Торжественные мероприятия в честь праздника проходят на ВДНХ, в парке Победы и парке «Сокольники». Ожидается, что на городской праздник придут около 100 тыс. человек.