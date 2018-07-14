Вестибюль станции метро «Орехово» будут закрывать каждый вечер до 2 августа

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Южный вестибюль станции метро «Орехово» (выход к Шипиловскому проезду) будет закрываться для ремонта в пассажирской зоне ежедневно с 22:00 до открытия метрополитена на следующий день. Выйти в город и зайти на станцию в указанное время можно будет, воспользовавшись ее северным вестибюлем (выход к ул. Баженова)», — говорится в сообщении.

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