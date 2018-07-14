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Вестибюль станции метро «Орехово» будут закрывать каждый вечер до 2 августа
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Вестибюль станции метро «Орехово» будут закрывать каждый вечер до 2 августа 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Южный вестибюль станции метро «Орехово» (выход к Шипиловскому проезду) будет закрываться для ремонта в пассажирской зоне ежедневно с 22:00 до открытия метрополитена на следующий день. Выйти в город и зайти на станцию в указанное время можно будет, воспользовавшись ее северным вестибюлем (выход к ул. Баженова)», — говорится в сообщении.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
Сообщение Вестибюль станции метро «Орехово» будут закрывать каждый вечер до 2 августа появились сначала на Москва Меняется.
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