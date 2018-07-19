Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе продлили на 20 июля

Москве и области сохраняется желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. В четверг, 19 июля, по прогнозам синоптиков, в столичном регионе будет облачно, пройдет дождь, прогремит гроза, сообщает Гидрометцентр России

Температура воздуха днем составит 24-26 градусов, в области — 23-28 градусов.

Ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе ветер может усилиться до 12-17 метро в секунду.

Ночью воздух в Москве остынет до 18-20 градусов, по области — 15-20 градусов.

Дожди, как сообщалось ранее, пройдут по всему городу, в некоторых районах возможны ливни и грозы.

Желтый уровень погодной опасности в регионе объявляли на 16, 17, 18 и 19 июля из-за грозы и сильного ветра.