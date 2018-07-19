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Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе продлили на 20 июля
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Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе продлили на 20 июля 

Москва24 25 минут назад
Фото: Москва24
В Москве и области сохраняется желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. В четверг, 19 июля, по прогнозам синоптиков, в столичном регионе будет облачно, пройдет дождь, прогремит гроза, сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем составит 24-26 градусов, в области — 23-28 градусов.
Ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе ветер может усилиться до 12-17 метро в секунду.
Ночью воздух в Москве остынет до 18-20 градусов, по области — 15-20 градусов.
Дожди, как сообщалось ранее, пройдут по всему городу, в некоторых районах возможны ливни и грозы.
Желтый уровень погодной опасности в регионе объявляли на 16, 17, 18 и 19 июля из-за грозы и сильного ветра.
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