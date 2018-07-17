Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе 18 июля

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе в среду, аналогичные предупреждения были сделаны 16 и 17 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении метеослужбы. Отмечается, что желтый уровень опасности держится в Москве третий день из-за гроз и сильного ветра.

По данным Гидрометцентра, в среду в Москве воздух прогреется до плюс 24-26 градусов, ожидаются дожди с грозами. Скорость ветра достигнет 12-17 м/с. Осадки также прогнозируются в четверг и пятницу, 19 и 20 июля.