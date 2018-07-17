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Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе 18 июля
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Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе 18 июля 

ТАСС 46 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе в среду, аналогичные предупреждения были сделаны 16 и 17 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении метеослужбы. Отмечается, что желтый уровень опасности держится в Москве третий день из-за гроз и сильного ветра.
По данным Гидрометцентра, в среду в Москве воздух прогреется до плюс 24-26 градусов, ожидаются дожди с грозами. Скорость ветра достигнет 12-17 м/с. Осадки также прогнозируются в четверг и пятницу, 19 и 20 июля.
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