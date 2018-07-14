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В столице отмечают День московского транспорта
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В столице отмечают День московского транспорта 

Авторадио 2 часа назад
Жители города смогут побывать там, куда обычно пускают только сотрудников — в депо, автопарках и даже в центре организации дорожного движения. Кроме того, для москвичей и гостей столицы организованы конкурсы, выставка ретро-автомобилей и концерты. Транспортники подводят итоги работы. В Москве с 2010 года построили и реконструировали 815 километров дорог, 14 транспортных развязок на МКАД, 10 вылетных магистралей. Прокладывают хорды, которые соединят разные части города. Совсем скоро воплотится еще один мегапроект — центральные диаметры. Благодаря новым электричкам можно будет проскочить сквозь всю столицу за 30-40 минут.
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