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Южный вестибюль станции метро «Орехово» будут закрывать по вечерам
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Южный вестибюль станции метро «Орехово» будут закрывать по вечерам 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Москва24
Южный вестибюль станции «Орехово» Замоскворецкой линии столичной подземки будут закрывать по вечерам до 1 августа из-за проведения ремонта в пассажирской зоне, передает сетевое издание m24.ru.
Как отмечается, выход к Шипиловскому проезду будет закрываться для ремонта в пассажирской зоне каждый день с десяти вечера до открытия метро на следующий день.
Попасть в город и зайти на станцию в это время можно будет, воспользовавшись северным вестибюлем.
График работы южного вестибюля станции «Орехово» в обычном режиме возобновится 2 августа с открытием станции.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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