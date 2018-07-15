Южный вестибюль станции метро «Орехово» будут закрывать по вечерам

Южный вестибюль станции «Орехово» Замоскворецкой линии столичной подземки будут закрывать по вечерам до 1 августа из-за проведения ремонта в пассажирской зоне, передает сетевое издание m24.ru

Как отмечается, выход к Шипиловскому проезду будет закрываться для ремонта в пассажирской зоне каждый день с десяти вечера до открытия метро на следующий день.

Попасть в город и зайти на станцию в это время можно будет, воспользовавшись северным вестибюлем.

График работы южного вестибюля станции «Орехово» в обычном режиме возобновится 2 августа с открытием станции.