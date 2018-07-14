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Вестибюль станции метро «Орехово» будут закрывать по вечерам для ремонта
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Вестибюль станции метро «Орехово» будут закрывать по вечерам для ремонта 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Южный вестибюль станции метро «Орехово» будет закрываться для ремонта в вечернее время, сообщает ГУП «Московский метрополитен».
"Южный вестибюль станции «Орехово» Замоскворецкой линии (выход к Шипиловскому проезду) будет закрываться для ремонта в пассажирской зоне ежедневно с 22:00 до открытия метрополитена на следующий день до 1 августа 2018 года. Выйти в город и зайти на станцию в указанное время можно будет, воспользовавшись ее северным вестибюлем (выход к ул. Баженова)", — говорится в сообщении.
Уточняется, что работа южного вестибюля станции «Орехово» в обычном режиме возобновится 2 августа с открытием станции.
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