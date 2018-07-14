Режим работы станций метро «Марьино» и «Люблино» изменен из-за ремонта в пассажирской зоне

Режим работы станций «Марьино» и «Люблино» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена изменился из-за ремонтных работ в пассажирской зоне, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Для ремонта в пассажирской зоне с 13 июля 2018 г. изменен режим работы станций метро «Марьино» и «Люблино». На указанных станциях в выходные, а также в вечернее время по будням будут закрыты по одному из вестибюлей», — говорится в сообщении.

Так, что до открытия метрополитена 16 июля будут закрыты северные вестибюли станций «Марьино» и «Люблино». Указанные вестибюли также будут закрываться ежедневно с 22:00 и до открытия метрополитена на следующий день с 16 до 20 июля.

Кроме того, с 22:00 20 июля до открытия метрополитена 23 июля будут закрыты южные вестибюли станций «Марьино» и «Люблино». Южный вестибюль станции «Марьино» также будет закрываться ежедневно с 22:00 и до открытия метрополитена на следующий день с 23 до 27 июля, а южный вестибюль станции «Люблино» — с 23 до 27, а также 30 и 31 июля.

Уточняется, что на всех указанных станциях для входа и выхода пассажиры смогут использовать вестибюли, противоположные закрытым.

«Для этих работ специально были выбраны поздние вечера и выходные дни, когда пассажиропоток на станциях минимален. Приносим извинения за временные неудобства и просим пассажиров быть внимательными при планировании поездок. Актуальный график ремонтных работ на станциях метро можно найти на официальном сайте метрополитена», — добавили в пресс-службе.