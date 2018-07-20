Вестибюли трех станций столичного метро закроют с 20 по 23 июля

Недоступны будут входы на «Рязанский проспект», «Марьино» и «Люблино», сообщили в пресс-службе подземки.

Пассажиры не смогут пользоваться западным вестибюлем станции «Рязанский проспект», расположенным со стороны последнего вагона из центра, южным вестибюлем станции «Люблино» — первый вагон из центра и южным вестибюлем «Марьино» — также первый вагон из центра. Зайти на станции можно будет через восточный и два северных вестибюля соответственно.

Ремонт продолжится на станциях «Орехово», «Марьино» и «Люблино» и в будние дни. С 23 по 27 июля южные вестибюли перечисленных платформ каждый день будут закрываться в 22:00.

Представители подземки призвали пассажиров заранее планировать маршруты поездок и ознакомиться с разделом «График ремонтов» на сайте метрополитена.