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Вестибюли трех станций столичного метро закроют с 20 по 23 июля
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Вестибюли трех станций столичного метро закроют с 20 по 23 июля 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Недоступны будут входы на «Рязанский проспект», «Марьино» и «Люблино», сообщили в пресс-службе подземки.
Пассажиры не смогут пользоваться западным вестибюлем станции «Рязанский проспект», расположенным со стороны последнего вагона из центра, южным вестибюлем станции «Люблино» — первый вагон из центра и южным вестибюлем «Марьино» — также первый вагон из центра. Зайти на станции можно будет через восточный и два северных вестибюля соответственно.
Ремонт продолжится на станциях «Орехово», «Марьино» и «Люблино» и в будние дни. С 23 по 27 июля южные вестибюли перечисленных платформ каждый день будут закрываться в 22:00.
Представители подземки призвали пассажиров заранее планировать маршруты поездок и ознакомиться с разделом «График ремонтов» на сайте метрополитена.
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