Сергей Собянин предложил москвичам рассказать, что они хотят видеть на месте монорельса

Ранее стало известно, что судьбу столичной монорельсовой дороги власти города планируют решить к октябрю 2018 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы рассказать, что они бы хотели видеть на месте монорельсовой дороги.

— А что вы хотите видеть на месте монорельса? — спросил Сергей Собянин в социальной сети Twitter.

А что вы хотите видеть на месте монорельса? https://t.co/OdaVRANIob

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 14, 2018

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сообщил, что столичные власти рассматривают несколько проектов, касающихся развития московского монорельса (подробнее…). Серьезно рассматривается вариант полноценной трамвайной линии на монорельсе. Идет разработка технического задания, и только после этого будет принято окончательное решение о судьбе данной дороги.

Кроме того, среди проектов развития монорельса, предлагается разбить на его месте висячие сады или построить настоящий бассейн (читайте далее…).