Ещё
Хуснуллин: станция метро «Новомосковская» может быть построена через пять лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хуснуллин: станция метро «Новомосковская» может быть построена через пять лет 

ТАСС 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Станцию Сокольнической линии метро «Новомосковская» (рабочее название «Столбово-2») планируют построить в Москве в течение пяти-шести лет. Об этом в субботу сообщил журналистам вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.
Необходимая документация по станции «Новомосковская» будет готова в течение года, отметил Хуснуллин. «В дальнейшем нормативный срок строительства такой станции порядка пяти-шести лет», — сказал он.
Хуснуллин добавил, что для строительства данной станции планируется подписать соглашение о передаче земельного участка городу со стороны строительной компании «А101», которая имеет там земли под строительство домов.
Ранее сообщилось, что власти Москвы планируют продлить Сокольническую линию столичной подземки еще на одну станцию — «Столбово-2», которая впоследствии будет соединена со станцией Большой кольцевой линии «Улица Новаторов».
Технический пуск Сокольнической ветки метро от «Саларьева» до «Столбова» ожидается до конца года.
В марте 2018 года столичный департамент по конкурентной политике объявил конкурс на строительство новых станций Сокольнической линии метро с начальной ценой контракта более 41 млрд рублей. Планируется, что контракт будет исполнен осенью 2019 года. Генподрядчик обязуется построить четыре новые станции — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово», а также переоборудовать и реконструировать станцию «Саларьево».
ТАСС: последние новости
Собянин и Артамонов посетили дачный поселок в Калужской области В Подмосковье электричка насмерть сбила подростка Станция московского метро "Беломорская" откроется для пассажиров до конца года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трупный день: дома россиян набиты костями31
Раскрыт секрет успеха России в Сирии136
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами92
РПЦ выступила с неожиданным заявлением49
Всплыли детали расправы над американцами в Грузии48
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
00:46
Волочковой бросили вызов
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение