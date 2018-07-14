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«Красную» ветку московского метро продлят до Бутово
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«Красную» ветку московского метро продлят до Бутово 

360tv.ru 2 часа назад
Сокольническую линию метро в Москве продлят еще на одну станцию. Она позволит пассажирам добраться до Бутово. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин, его слова привело агентство «Интерфакс».
По прогнозам чиновников, новую станцию проложат в ближайшие пять-шесть лет. Она станет следующей после «Столбово», которую откроют в следующем году.
«Станция будет носить название «Новомосковская». Сегодня подобран участок для ее размещения. Станция появится на земле, которая сегодня принадлежит девелоперу, возводящему там жилье. Девелопер передаст земельный участок городу для строительства станции», — сказал Хуснуллин.
Проект продления Сокольнической линии планируют подготовить за год. Помимо платформы на «Новомосковской» намерены построить дополнительное депо для поездов метрополитена.
Ранее стало известно, что более 14 миллионов человек посмотрели трансляции матчей чемпионата мира по футболу в вагонах столичного метро в ходе проведения мундиаля.
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