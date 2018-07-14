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Мост через Канал им. Москвы в Мневниках планируют открыть в конце 2019 г.
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Мост через Канал им. Москвы в Мневниках планируют открыть в конце 2019 г. 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Москва24
Мост через Канал им. Москвы в Мневниках намерены открыть в конце 2019 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Поскольку участок дороги через Канал им. Москвы был достаточно узкий, мы приняли решение построить еще дополнительный мостовой переход. Долгое время занимались обследованием канала, получали согласование на федеральном уровне. Сейчас начали участок строить. Думаю, это дополнительное улучшение пропускной способности Северо-западной хорды. Мы планируем сдать мост в конце 2019 г.», — сказал М. Хуснуллин.
Ранее в столице запустили движение по двум новым эстакадам на участке Северо-Западной хорды от Рублевского до Можайского шоссе. Одна из них, протяженностью 1,4 км, проходит через Смоленское направление Московской железной дороги, другая, длиной 80 метров, — через ул. Крылатская.
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