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Для московского метро разрабатывают новейший тип поезда «2020»
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Для московского метро разрабатывают новейший тип поезда «2020» 

Мир24 3 часа назад
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы разрабатывает для столичного метрополитена новый тип поезда под названием «2020», пишет АГН «Москва» со ссылкой на руководителя департамента Максима Ликсутова.
«Мы готовим вместе с профессиональным сообществом — конструкторами, инженерами — новый тип поезда. Его условное название «2020». Цель, которую мы преследуем, — не просто обновить дизайн. Принципиально отличаться от поезда «Москва» он, наверное, не будет, но будет ряд вещей, которыми пассажир пользуется каждый день: более широкая дверь, более удобный салон, более удобные сидения, более выверенная система поручней внутри, чтобы можно было удобно держаться», — сказал чиновник, добавив, что также в новом поезде будет увеличено количество зарядок для телефонов, появятся более удобные интерактивная и мультимедиа— системы и мощная система кондиционирования и отопления, а также будет больше ламп для обеззараживания воздуха и фильтров для его очистки.
Кроме того, новый поезд будет более удобным для маломобильных граждан.
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