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Новый участок метро от станции «Раменки» до «Рассказовки» планируют запустить к августу
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Новый участок метро от станции «Раменки» до «Рассказовки» планируют запустить к августу 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Участок Калининско-Солнцевской линии московского метро от станции «Раменки» до «Рассказовки» планируют запустить к концу августа. Об этом в субботу сообщил журналистам вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.
"Сейчас работаем над благоустройством [станций нового участка]. Накатываем поезда, хотим запуститься [на новом участке] к концу лета", — сказал он.
Хуснуллин добавил, что станция «Рассказовка» полностью готова к эксплуатации. Сейчас там высаживают цветники. В «Новопеределкине» «пока не так все гладко», там в течение двух недель должны устранить имеющиеся замечания, отметил Хуснуллин.
На участке от станции «Раменки» до «Рассказовки» разместятся станции «Мичуринский проспект», «Озерная улица», «Терешково», «Солнцево», «Боровское шоссе» и «Новопеределкино». Планируется построить 14 вестибюлей станций — 12 подземных и два наземных. Ввод в эксплуатацию участка «Раменки» — «Рассказовка» (14,2 км) Калининско-Солнцевской ветки позволит до 45 минут сократить время на поездку в центр города для жителей этих районов, а также районов Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино и поселений Московский и Внуковское. Это повысит доступность транспорта почти для 600 тыс. человек.
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