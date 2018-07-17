Новый участок Калининско-Солнцевской линии откроется уже в начале осени 

Об этом рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин, сообщает сетевое издание m24.ru.
После запуска новых станций поездка от «Рассказовки» до центра Москвы займет около получаса. Быстрее добраться на работу и домой смогут жители Новопеределкина, Раменок, Проспекта Вернадского и многих других районов старой и «новой» Москвы.
Новый участок жёлтой ветки включает в себя станции «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». По словам Хуснуллина, все строительные работы уже завершены. Осталось провести лишь техническую отладку.
В целом, по оценкам столичных властей, транспортная доступность улучшится для шестисот тысяч москвичей.
В дальнейшем Калининско-Солнцевская линия может быть продлена до аэропорта Внуково. Случится это в ближайшие три-четыре года. Сейчас новый участок только проектируют. Однако уже известно, метро до Внуково будет наземным.