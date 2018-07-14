Переход между станциями «Петровский парк» и «Динамо» в Москве появится не раньше 2019 года

МОСКВА , 14 июля. / ТАСС /. Переход между станцией Московского метрополитена Большой кольцевой линии (БКЛ) «Петровский парк» и станцией метро Замоскворецкой линии «Динамо» может заработать к 2019-2020 году. Об этом в субботу сообщил журналистам вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин

"Переход между «Динамо» и «Петровским парком» планируем [запустить] к концу 2019 или началу 2020 года. Идем осторожно — по сантиметру за сантиметром, чтобы не нарушить работу действующей линии", — сказал вице-мэр.

До завершения строительства данные станции связаны наземной пересадкой. Станция «Петровский парк» с момента открытия в феврале этого года является частью двух маршрутов — Солнцевской линии и Большой кольцевой линии.

Большая кольцевая линия (рабочее название — Третий пересадочный контур, ТПК) — строящаяся новая кольцевая линия Московского метрополитена. На схеме метро обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. В будущем она, как ожидается, включит в себя Каховскую линию. По завершению строительства в 2020-2021 годах станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве — после Кольцевой и МЦК.