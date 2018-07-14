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Переход между станциями «Петровский парк» и «Динамо» в Москве появится не раньше 2019 года
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Переход между станциями «Петровский парк» и «Динамо» в Москве появится не раньше 2019 года 

ТАСС 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Переход между станцией Московского метрополитена Большой кольцевой линии (БКЛ) «Петровский парк» и станцией метро Замоскворецкой линии «Динамо» может заработать к 2019-2020 году. Об этом в субботу сообщил журналистам вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.
"Переход между «Динамо» и «Петровским парком» планируем [запустить] к концу 2019 или началу 2020 года. Идем осторожно — по сантиметру за сантиметром, чтобы не нарушить работу действующей линии", — сказал вице-мэр.
До завершения строительства данные станции связаны наземной пересадкой. Станция «Петровский парк» с момента открытия в феврале этого года является частью двух маршрутов — Солнцевской линии и Большой кольцевой линии.
Большая кольцевая линия (рабочее название — Третий пересадочный контур, ТПК) — строящаяся новая кольцевая линия Московского метрополитена. На схеме метро обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. В будущем она, как ожидается, включит в себя Каховскую линию. По завершению строительства в 2020-2021 годах станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве — после Кольцевой и МЦК.
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