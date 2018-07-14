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С. Собянин предложил обсудить идею об установке на ул. Никольская памятного знака в честь ЧМ-2018
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С. Собянин предложил обсудить идею об установке на ул. Никольская памятного знака в честь ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил обсудить идею об установке на ул. Никольская памятного знака в честь чемпионат мира по футболу 2018 г. Об этом он сообщил на своем персональном сайте.
«Последние дни ЧМ-2018 Пообщался с москвичами и гостями города. Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на ул. Никольская в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся», — говорится в сообщении.
С. Собянин предложил желающим принять участием в обсуждении идеи писать свои предложения в комментариях к указанному посту на его персональном сайте.
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