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А. Шапошников поздравил работников транспортного комплекса Москвы с профессиональным праздником
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А. Шапошников поздравил работников транспортного комплекса Москвы с профессиональным праздником 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поздравил работников транспортного комплекса столицы с Днем московского транспорта. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«Поздравляю работников транспортного комплекса Москвы с праздником! Современная транспортная система столицы — пример для многих крупных городов мира. За несколько лет мы смогли сделать передвижение москвичей и гостей города более комфортным и ускорить его почти вдвое. Успехов!», — написал А. Шапошников.
День московского транспорта отмечается в Москве с 2017 г. во вторую субботу июля. В текущем году праздничный день пришелся на 14 июля. Торжественные мероприятия в честь праздника пройдут на ВДНХ, в парке Победы и парке «Сокольники». Ожидается, что на праздник придут около 100 тыс. человек.
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