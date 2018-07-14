А. Шапошников поздравил работников транспортного комплекса Москвы с профессиональным праздником

«Поздравляю работников транспортного комплекса Москвы с праздником! Современная транспортная система столицы — пример для многих крупных городов мира. За несколько лет мы смогли сделать передвижение москвичей и гостей города более комфортным и ускорить его почти вдвое. Успехов!», — написал А. Шапошников.

День московского транспорта отмечается в Москве с 2017 г. во вторую субботу июля. В текущем году праздничный день пришелся на 14 июля. Торжественные мероприятия в честь праздника пройдут на ВДНХ, в парке Победы и парке «Сокольники». Ожидается, что на праздник придут около 100 тыс. человек.