В субботу в столице отметили День московского транспорта

МОСКВА , 14 июл — РИА Новости . Городской праздник День московского транспорта отмечается в субботу на Поклонной Горе и ещё четырёх площадках города, передаёт корреспондент РИА Новости.

Городской праздник День московского транспорта проходит во вторую субботу июля и в 2018 году отмечается во второй раз, говорится в материалах пресс-службы департамента транспорта Москвы.

"Объекты транспортного комплекса, депо и музеи откроются для посещения… Ожидается до 100 тысяч участников на всех площадках праздника", — рассказали в пресс— службе.