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В субботу в столице отметили День московского транспорта
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В субботу в столице отметили День московского транспорта 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Городской праздник День московского транспорта отмечается в субботу на Поклонной Горе и ещё четырёх площадках города, передаёт корреспондент РИА Новости.
Городской праздник День московского транспорта проходит во вторую субботу июля и в 2018 году отмечается во второй раз, говорится в материалах пресс-службы департамента транспорта Москвы.
"Объекты транспортного комплекса, депо и музеи откроются для посещения… Ожидается до 100 тысяч участников на всех площадках праздника", — рассказали в пресс— службе.
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