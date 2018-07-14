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Сергей Собянин поздравил сотрудников Московского транспорта с профессиональным праздником
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Сергей Собянин поздравил сотрудников Московского транспорта с профессиональным праздником 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников транспортного комплекса Москвы с профессиональным праздником и поблагодарил их за выполняемую работу. Об этом столичный градоначальник написал в своём микроблоге Twitter.
Поздравляю с профессиональным праздником сотрудников Московского транспорта. Это 170 тысяч человек, которые встают до зари, чтобы москвичи везде успевали, следят за исправностью машин, безопасностью пассажиров, а еще думают, как будет развиваться транспорт в ближайшие десятилетия
— Сергей Собянин (@MosSobyanin)
July 14, 2018
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