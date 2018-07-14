Сергей Собянин поздравил сотрудников Московского транспорта с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников транспортного комплекса Москвы с профессиональным праздником и поблагодарил их за выполняемую работу. Об этом столичный градоначальник написал в своём микроблоге Twitter.

Поздравляю с профессиональным праздником сотрудников Московского транспорта. Это 170 тысяч человек, которые встают до зари, чтобы москвичи везде успевали, следят за исправностью машин, безопасностью пассажиров, а еще думают, как будет развиваться транспорт в ближайшие десятилетия

— Сергей Собянин (@MosSobyanin)

July 14, 2018

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