Билет в театр и ужин на двоих: «Московское долголетие» запускает программу лояльности

Программа будет действовать только в том парке, где участник решил заниматься этим летом.

В городских парках 16 июля стартует программа лояльности «Московского долголетия». Все, кто решил присоединиться к проекту и начать заниматься спортом и творчеством на территории столичных парков, получат сувенир. Это может быть кружка, кепка, майка или другая продукция с логотипом проекта.

Каждому участнику выдадут карточку с фамилией и именем и правилами участия в программе лояльности. На карточке будет место для расписания занятий в парке и отметок о количестве посещений. За пять занятий по одному направлению, например по скандинавской ходьбе или рисованию, парк подарит купон. По нему можно будет бесплатно получить кукурузу, лимонад, мороженое или другой снек или напиток в киосках.

Активным участникам предложат бесплатный ужин на двоих в кафе, билет в музей или театр. Какие именно бонусы ждут участников проекта, расскажут в администрации конкретного парка.

Еще один сюрприз — акция «Приведи друга». Те, кто придет заниматься вдвоем, смогут получить скидки на услуги парков.

Программа лояльности будет действовать только в том парке, где зарегистрируется участник решил заниматься этим летом. Бонусы за участие в занятиях можно получить только один раз по каждому из направлений, а по акции «Приведи друга» — неограниченное число раз.

Проект «Московское долголетие» запустили для горожан старшего возраста весной. По всему городу открыли бесплатные кружки и секции по разным направлениям — от танцев и скандинавской ходьбы до курсов английского языка и компьютерной грамотности. Присоединиться к проекту могут все москвичи пенсионного возраста. Записаться можно в центре социального обслуживания или на открытых уроках в парках.