По скорости развития транспорта Москва обогнала Нью-Йорк и Мехико

По скорости развития транспортной инфраструктуры Москва обогнала такие города как Мехико Нью-Йорк . Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Центральной ППК.

7 видов общественного транспорта, в среднем 9,1 км в пути и 1 пересадка в 69% — по скорости развития транспортная инфраструктура Москвы обгоняет Нью-Йорк и Мехико! С праздником, дорогие коллеги!

#ДеньМосковскогоТранспорта #Москва #столица pic.twitter.com/brIwJH7Fyn

— ЦППК (@centralppk)

July 14, 2018

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