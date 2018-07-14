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По скорости развития транспорта Москва обогнала Нью-Йорк и Мехико
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По скорости развития транспорта Москва обогнала Нью-Йорк и Мехико 

Москва меняется 3 часа назад
Фото: Москва меняется
По скорости развития транспортной инфраструктуры Москва обогнала такие города как Мехико и Нью-Йорк. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Центральной ППК.
7 видов общественного транспорта, в среднем 9,1 км в пути и 1 пересадка в 69% — по скорости развития транспортная инфраструктура Москвы обгоняет Нью-Йорк и Мехико! С праздником, дорогие коллеги!
#ДеньМосковскогоТранспорта #Москва #столица pic.twitter.com/brIwJH7Fyn
— ЦППК (@centralppk)
July 14, 2018
Сообщение По скорости развития транспорта Москва обогнала Нью-Йорк и Мехико появились сначала на Москва Меняется.
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