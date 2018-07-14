На месте монорельса в Москве могут появиться висячие сады и бассейн

Архитекторы бюро Wowhaus предложили разбить парк на месте монорельсовой дороги. Монорельсовые поезда спустят на землю и соединят с трамвайной линией, поэтому надземная дорога освободится. Архитекторы предлагают разбить ее на участки и разместить там прогулочные дорожки, детские и спортивные площадки, бассейн, амфитеатр, кафе и другие объекты.

Например, на участке от станции «Тимирязевская» до «Улицы Милашенкова» хотят сделать оранжерею, которой смогут пользоваться студенты и преподаватели Сельскохозяйственной академии, расположенной рядом.

На участке от станции «Телецентр» до Новомосковской улицы планируют разбить сад с амфитеатром и плодовыми деревьями. Также здесь могут разместить бассейн.

От станции «ВДНХ» до Продольного проезда расположатся зона культуры и перехватывающая зона. Там планируют открыть оранжерею, сквозь которую посетители смогут попасть в висячий сад с качелями, гамаками и фуд-кортом.