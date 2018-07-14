Ещё
Дополнительные электрички начнут курсировать на Казанском направлении МЖД с субботы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дополнительные электрички начнут курсировать на Казанском направлении МЖД с субботы 

РИАМО 1 час назад
Между Москвой и подмосковными городами Куровское, Егорьевск, Шатура с субботы начнут курсировать дополнительные электрички, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
«С 14 июля для удобства пассажиров Московская железная дорога по заявке компании-перевозчика АО «Центральная ППК» назначила дополнительные пригородные поезда на Казанском направлении МЖД», — говорится в сообщении.
Ежедневно начнут курсировать пригородные поезда №6222 Москва — Егорьевск (отправлением из Москвы в 06:47) и №6859 Шатура — Москва (со станции «Шатура» в 20:13).
Кроме того, по рабочим дням в рейсы будет выходить электропоезд №6905 Шатура — Куровская (со станции «Шатура» в 21:47), а по выходным — электричка №6868 Москва — Куровская (из Москвы в 23:15).
Дополнительные пригородные поезда улучшат транспортную связь между населенными пунктами, через которые проходят маршруты электричек. Это повысит транспортную мобильность населения.
Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД»: http://pass.rzd.ru.
РИАМО: последние новости
Праздничный трамвай со светодиодными огнями в субботу проедет по улицам Москвы Фонд реновации жилфонда Москвы проектирует 90 домов по стандартам программы Попробовать растения на вкус можно будет в столичном «Аптекарском огороде» с 17 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны36
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО29
Бледанс показала знойное фото4
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека82
Тадж-Махал пригрозили снести7
Видео
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение