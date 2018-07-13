Маршруты трамваев №35 и 38 изменятся с 14 июля на время ремонта путей на Новоспасском мосту

Трамвайные маршруты №35 и 38 будут изменены с 14 июля 2018 г. на время ремонта путей на Новоспасском мосту, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«В связи с ремонтом трамвайных путей на Новоспасском мосту с 14 июля 2018 г. до окончания работ изменяются маршруты трамвая №35, 38», — говорится в сообщении.

Уточняется, что трамваи №35 будут следовать от Новоконной площади до метро «Пролетарская», далее до 2-й ул. Машиностроения; а №38 — от Черемушек до Зацепской площади, далее до метро «Чистые пруды».

«Организуется временный маршрут автобуса №38 метро «Пролетарская»-Павелецкий вокзал. Автобусы поедут вдоль трамвайных путей со всеми действующими остановками. При следовании к Павелецкому вокзалу автобусы будут заезжать на Садовое кольцо — к метро «Павелецкая», — пояснили в пресс-службе.