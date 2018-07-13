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Собянин оценил благоустроенную Никольскую улицу
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Собянин оценил благоустроенную Никольскую улицу 

Москва24 4 часа назад
Фото: m24.ru
Сергей Собянин побывал на Никольской улице, которая стала новой точкой притяжения после масштабного благоустройства.
Перед финальным матчем чемпионата мира по футболу мэр столицы пообщался с болельщиками, передает телеканал Москва 24. Он также отвечал на вопросы москвичей и гостей столицы.
Все оценили результаты благоустройства центра города: широкие улицы, деревья, цветы, освещение, обновленные общественные пространства. По словам гостей столицы, Москва сейчас выглядит лучше некоторых мировых столиц.
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