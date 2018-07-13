В ближайшие месяцы в Москве появится 7 км выделенных полос

В ближайшие несколько месяцев в столице появится еще 7 километров выделенных полос для общественного транспорта. Об этом в ходе беседы с журналистами сообщил глава Дептранса Максим Ликсутов

«В ближайшие несколько месяцев появится еще 7 км выделенных полос. Там цифра не очень большая. Мы приблизимся к 300 км выделенных полос. И плюс у нас еще в разработке дополнительное количество выделенных полос. Такую программу выделения инфраструктуры для городского транспорта мы будем продолжать», — сказал Максим Ликсутов.

Отмечается, что внедрение выделенных полос на данных участках увеличит пропускную способность общественного транспорта на 30%.

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