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В ближайшие месяцы в Москве появится 7 км выделенных полос
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В ближайшие месяцы в Москве появится 7 км выделенных полос 

Москва меняется 6 часов назад
Фото: Москва меняется
В ближайшие несколько месяцев в столице появится еще 7 километров выделенных полос для общественного транспорта. Об этом в ходе беседы с журналистами сообщил глава Дептранса Максим Ликсутов.
«В ближайшие несколько месяцев появится еще 7 км выделенных полос. Там цифра не очень большая. Мы приблизимся к 300 км выделенных полос. И плюс у нас еще в разработке дополнительное количество выделенных полос. Такую программу выделения инфраструктуры для городского транспорта мы будем продолжать», — сказал Максим Ликсутов.
Отмечается, что внедрение выделенных полос на данных участках увеличит пропускную способность общественного транспорта на 30%.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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