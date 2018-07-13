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Жители ЮВАО получат новую дорогу ко Дню города
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Жители ЮВАО получат новую дорогу ко Дню города 

Префектура Юго-Восточного административного округа 6 часов назад
Фото: uvao.mos.ru
Жителям четырех районов ЮВАО станет проще передвигаться по городу: к сентябрю планируется открыть участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД.
Как сообщил первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов, открытие данного участка дороги станет подарком жителям ЮВАО и ВАО ко Дню города. В нашем округе это касается прежде всего жителей районов Выхино-Жулебино, Некрасовка, Рязанский и Нижегородский.
Сегодня данный участок готов на 90 процентов. Это будет участок протяженностью 12,5 километра трассы с шестью эстакадами и тремя пешеходными переходами с шумозащитными экранами. При этом 4,5-километровая эстакада проложена вдоль железной дороги с круглосуточным движением поездов. Мешает работам только одно.
— Сегодня самое главное препятствие — это ликвидация тяговой подстанции, — заметил Петр Аксенов.
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