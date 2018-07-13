Жители ЮВАО получат новую дорогу ко Дню города

Жителям четырех районов ЮВАО станет проще передвигаться по городу: к сентябрю планируется открыть участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД.

Как сообщил первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов , открытие данного участка дороги станет подарком жителям ЮВАО и ВАО ко Дню города. В нашем округе это касается прежде всего жителей районов Выхино-Жулебино, Некрасовка, Рязанский и Нижегородский.

Сегодня данный участок готов на 90 процентов. Это будет участок протяженностью 12,5 километра трассы с шестью эстакадами и тремя пешеходными переходами с шумозащитными экранами. При этом 4,5-километровая эстакада проложена вдоль железной дороги с круглосуточным движением поездов. Мешает работам только одно.