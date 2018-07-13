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В связи с проведением мероприятий FIFA в Москве перекроют ряд улиц 14 и 15 июля
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В связи с проведением мероприятий FIFA в Москве перекроют ряд улиц 14 и 15 июля 

Москва меняется 6 часов назад
Фото: Москва меняется
Об этом в своем микроблоге Twitter сообщает Центр организации дорожного движения.
До окончания ЧМ осталось совсем немного. Для проведения итоговых мероприятий: — с 19:00 14 июля до 03:00 15 июля будет ограничено движение на участке ул. Петровка; — 14 и 15 июля будет перекрыт участок ул. Ильинка.
Для поездок в центр лучше пользоваться городским транспортом.
pic.twitter.com/8kXu8aIMnn
— ЦОДД (@gucodd)
July 13, 2018
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
Сообщение В связи с проведением мероприятий FIFA в Москве перекроют ряд улиц 14 и 15 июля появились сначала на Москва Меняется.
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