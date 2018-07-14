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Ряд улиц в центре Москвы перекроют из-за финала ЧМ-2018
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Ряд улиц в центре Москвы перекроют из-за финала ЧМ-2018 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В связи с проведением итоговых мероприятий FIFA в Москве 14 и 15 июля будут перекрыты ряд улиц.
Движение на ряде в центре Москвы будет перекрыто из-за финала чемпионата мира по футболу, который состоится 15 июля.
Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы, из-за мероприятий в честь закрытия ЧМ-2018 в выходные, 14-15 июля, полностью перекроют улицу Ильинка, от Красной площади до Старой площади.
Движение на улице Петровка от Копьевского переулка до Театрального проезда будет перекрыто с семи вечера 14 июля до трех утра 15 июля.
Жителей и гостей столицы просят заранее выбирать альтернативные маршруты. Отмечается, что удобнее всего будет проехать по Тверской улице.
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