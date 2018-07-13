Маршруты трамваев №3, 16 и 49 изменятся с 14 июля на время ремонта путей на Донбасском путепроводе

«В связи с ремонтом трамвайных путей на Донбасском путепроводе с 14 июля 2018 г. до окончания работ изменяются маршруты трамваев №3, 16, 49», — говорится в сообщении.

Уточняется, что трамваи №3 будут следовать от метро «Чистые пруды» до метро «Нагатинская», далее до Нагатино; №16 и 49 работать не будут. Ночной маршрут автобуса №3н продолжит работу в ежедневном режиме.

«Организуется временный маршрут автобуса №49 метро «Чертановская» — метро «Нагатинская». Автобусы поедут вдоль трамвайных путей со всеми действующими остановками. Между 2-м Нагатинским проездом и Симферопольским бульваром автобусы будут следовать по Варшавскому шоссе и Нахимовскому проспекту», — отметили в пресс-службе.