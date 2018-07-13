Пробки в столице вечером в пятницу оцениваются в 4 балла 

Загруженность дорог Москвы вечером в пятницу, 13 июля, оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Традиционные затруднения зафиксированы на МКАД, Третьем транспортном, Садовом и Бульварном кольцах, Ленинградском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Минском, Киевском, Каширском, Варшавском, Носовихинском шоссе, шоссе Энтузиастов.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на основных набережных, улицах Садовническая, Большая Ордынка, Моховая, Варварка, Ильинка, Большая Лубянка, Мясницкая, Солянка, прилегающих переулках и проездах.