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Пробки в столице вечером в пятницу оцениваются в 4 балла
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Пробки в столице вечером в пятницу оцениваются в 4 балла 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Загруженность дорог Москвы вечером в пятницу, 13 июля, оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Традиционные затруднения зафиксированы на МКАД, Третьем транспортном, Садовом и Бульварном кольцах, Ленинградском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Минском, Киевском, Каширском, Варшавском, Носовихинском шоссе, шоссе Энтузиастов.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на основных набережных, улицах Садовническая, Большая Ордынка, Моховая, Варварка, Ильинка, Большая Лубянка, Мясницкая, Солянка, прилегающих переулках и проездах.
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