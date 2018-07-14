Сергей Собянин сообщил о начале строительства тоннеля между станциями метро «Юго-Восточная» и «Окская улица» 

Об этом мэр Москвы написал в социальной сети Twitter.
О начале строительства двухпутного тоннеля, соединяющего станций «Юго-Восточная» и «Окская улица» Кожуховской линии Московского метрополитена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Начали строительство двухпутного тоннеля от станции «Юго-Восточная» до «Окской улицы» Кожуховской линии столичного метро. На ней будет восемь станций, — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.
Начали строительство двухпутного тоннеля от станции «Юго-Восточная» до «Окской улицы» Кожуховской линии #мосметро. На ветке будет восемь станций. До конца этого года планируем ввести участок от «Некрасовки» до «Косино», а в следующем году — от «Косино» до «Нижегородской». pic.twitter.com/3oRJTTiJF4
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 14, 2018
Глава города добавил, что до конца 2018 года планируется ввести в эксплуатацию участок от «Некрасовки» до «Косино», а в следующем поезда запустят от «Косино» до «Нижегородской».
До конца этого года столичные власти планируют открыть четыре станции Кожуховской линии Московского метрополитена (подробнее…).