В десяти парках появятся «шатры здоровья»

В десяти парках Москвы появятся «шатры здоровья»

В рамках марафона «Московское здоровое лето» в десяти столичных парках появятся «шатры здоровья», сообщает НСН со ссылкой на портал мэра.

Бесплатно оценить состояние своего здоровья можно будет по выходным с 15 июля по 9 сентября.

В частности, будут доступны консультации врачей общей практики. Также запланированы встречи с психологами и наркологами.

«Шатры здоровья» заработают в «Сокольниках», усадьбе Воронцово, музее-заповеднике «Царицыно», а также в Измайловском, Таганском и других парках.