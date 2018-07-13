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В десяти парках появятся «шатры здоровья»
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В десяти парках Москвы появятся «шатры здоровья» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В рамках марафона «Московское здоровое лето» в десяти столичных парках появятся «шатры здоровья», сообщает НСН со ссылкой на портал мэра.
Бесплатно оценить состояние своего здоровья можно будет по выходным с 15 июля по 9 сентября.
В частности, будут доступны консультации врачей общей практики. Также запланированы встречи с психологами и наркологами.
«Шатры здоровья» заработают в «Сокольниках», усадьбе Воронцово, музее-заповеднике «Царицыно», а также в Измайловском, Таганском и других парках.
Ранее m24 сообщало, что гранты правительства Москвы получат 38 поликлиник.
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