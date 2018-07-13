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Мэр Москвы утвердил проект планировки территории Жабенского коллектора в Коптево
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Мэр Москвы утвердил проект планировки территории Жабенского коллектора в Коптево 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки Жабенского коллектора на участке от ул. Михалковская до Октябрьской железной дороги района Коптево. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
«Правительство Москвы постановляет: утвердить проект планировки территории линейного объекта — Жабенский коллектор на участке от ул. Михалковская до Октябрьской железной дороги района Коптево Москвы», — сообщается в постановлении.
Площадь проектируемой территории составляет 7 га. Согласно документу, проектными решениями предусматривается реконструкция Жабенского коллектора, чтобы увеличить пропускную способность коллектора для отведения возрастающего объема хозяйственно-бытовых стоков с территории района Коптево в городскую канализационную систему.
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