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Более 130 эскалаторов заменили в метро Москвы с 2016 года
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Более 130 эскалаторов заменили в метро Москвы с 2016 года 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
С 2016 года в Московском метрополитене заменили 132 эскалатора, программа по замене старых эскалаторов в метро будет продолжена, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
«С 2016 года мы поставили 132 новых эскалатора в метро. Будем программу эту и дальше реализовывать, чтобы постепенно поменять все старые эскалаторы на новые, более удобные, надежные», — сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».
Ранее он сообщил, что на всех линиях Московского метрополитена в течение 5-6 лет начнут курсировать поезда «Москва».
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