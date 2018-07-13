В павильоне «Латвийская ССР» нашли росписи 50-х годов

Сергей Собянин. В павильоне №5 на ВНДХ, в который был посвящен «Латвийской ССР» нашли росписи 50-х годов. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы

А в павильоне №5 нашли росписи пятидесятых годов. Они прятались под листами фанеры в центральном зале. Характерные латвийские мотивы: листы клевера, ленты и колосья повторяются в гипсовом лепном декоре. Его тоже воссоздают. pic.twitter.com/vN2mORqGYu— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 июля 2018 г.

История создания павильона

На довоенной Выставке в 1941 году для экспозиции республик Советской Прибалтики был выделен общий павильон, построенный изначально как представительство Международной организации помощи борцам революции. Однако эффектное пятиугольное в плане здание, облицованное мрамором, оказалось тесным для столь обширного тематического раздела.

Кроме того, оно располагалось довольно далеко от центра Выставки. Поэтому в ходе реконструкции комплекса начала 1950-х годов решено было обеспечить отдельным павильоном каждую из прибалтийских республик. Новые здания получили участок в сквере, созданном по проекту Х. А. Армана, А. Х. Вольберга и Н. К. Тарваса, у главной площади ВСХВ. Одним из них стал павильон №5, предназначенный для достижений Латвийской ССР.