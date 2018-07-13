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В павильоне «Латвийская ССР» нашли росписи 50-х годов
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В павильоне «Латвийская ССР» нашли росписи 50-х годов 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: twitter.com/MosSobyanin
В павильоне №5 на ВНДХ, в который был посвящен «Латвийской ССР» нашли росписи 50-х годов. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

История создания павильона

На довоенной Выставке в 1941 году для экспозиции республик Советской Прибалтики был выделен общий павильон, построенный изначально как представительство Международной организации помощи борцам революции. Однако эффектное пятиугольное в плане здание, облицованное мрамором, оказалось тесным для столь обширного тематического раздела.
Кроме того, оно располагалось довольно далеко от центра Выставки. Поэтому в ходе реконструкции комплекса начала 1950-х годов решено было обеспечить отдельным павильоном каждую из прибалтийских республик. Новые здания получили участок в сквере, созданном по проекту Х. А. Армана, А. Х. Вольберга и Н. К. Тарваса, у главной площади ВСХВ. Одним из них стал павильон №5, предназначенный для достижений Латвийской ССР.
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