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С. Собянин утвердил проект планировки территории канализационного трубопровода в районе Строгино
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С. Собянин утвердил проект планировки территории канализационного трубопровода в районе Строгино 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки территории трубопровода в районе Строгино. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.
«Правительство Москвы постановляет: утвердить проект планировки территории линейного объекта — трубопровод №4 от канализационной насосной станции «Тушинская», второй пусковой комплекс», — говорится в постановлении.
Территория находится в границах района Строгино. Площадь проектируемой территории — 5,6 га.
«Строительство канализационного трубопровода осуществляется в целях повышения надежности и эффективности работы системы коммунальной канализации Северо-Западного административного округа Москвы», — подчеркивается в документе.
Согласно документу, проектными решениями предусмотрено: строительство трубопровода, его подключение к существующей сети, реконструкция камеры, размещение вантузных камер.
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