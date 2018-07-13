С. Собянин утвердил проект планировки территории канализационного трубопровода в районе Строгино

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки территории трубопровода в районе Строгино. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.

Правительство Москвы постановляет: утвердить проект планировки территории линейного объекта — трубопровод №4 от канализационной насосной станции «Тушинская», второй пусковой комплекс», — говорится в постановлении.

Территория находится в границах района Строгино. Площадь проектируемой территории — 5,6 га.

«Строительство канализационного трубопровода осуществляется в целях повышения надежности и эффективности работы системы коммунальной канализации Северо-Западного административного округа Москвы», — подчеркивается в документе.

Согласно документу, проектными решениями предусмотрено: строительство трубопровода, его подключение к существующей сети, реконструкция камеры, размещение вантузных камер.