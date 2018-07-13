Столичные власти разрабатывают новый тип поезда метро «2020»

Новый поезд станет более комфортным для пассажиров.

Департамент транспорта столицы разрабатывает новый тип поезда для столичного метрополитена под названием «2020» совместно с профсообществом.

— Мы готовим вместе с профессиональным сообществом — конструкторами, инженерами — новый тип поезда. Его условное название «2020», — рассказал заммэра Москвы , руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов в интервью телеканалу «Москва 24».

По его словам, власти Москвы преследуют цель сделать поезд более комфортным для пассажиров. Так, в нем разместят более широкую дверь, более удобные сиденья и салон в целом. Также в новом поезде будет выверена система поручней внутри, чтобы можно было удобно держаться.

Кроме того, поезд «2020» станет более удобным для маломобильных граждан.