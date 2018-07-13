Трамвайные маршруты №11, 17, 25 изменятся 14-15 июля из-за ремонта путей

Маршруты трамваев №11, 17, 25 будут изменены 14 и 15 июля 2018 г. в связи с ремонтом путей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«В связи с ремонтом трамвайных путей на участке от ВДНХ (северная) до Останкино 14 и 15 июля 2018 г. изменяются маршруты трамвая №11, 17, 25», — говорится в сообщении.

Уточняется, что трамваи будут следовать: №11 — от ул. 16-я Парковая до проспекта Мира, далее до остановки «Ростокино» в 1-м Сельскохозяйственном проезде; №17 — от Медведково до ул. Сельскохозяйственная, далее до остановки «Ростокино» в 1-м Сельскохозяйственном проезде; №25 — от Сокольнической Заставы до проспекта Мира, далее до остановки «Ростокино» в 1-м Сельскохозяйственном проезде.

Отмечается, что остановка «ВДНХ (северная)» для трамваев №11, 25 будет расположена на проспекте Мира.

«В эти дни маршрут автобуса №154 будет продлен до Останкинского пруда — по Продольному проезду и ул. Академика Королева. Для пересадки на автобус №154 на маршрутах трамвая №11, 17, 25 организуется остановка «Депо им. Баумана». Остановка «Метро „ВДНХ“ для автобуса №154 при следовании от станции „Ховрино“ переносится на 2-й Поперечный проезд», — добавили в пресс-службе.