В Москве разрабатывают более комфортабельные поезда для метро

Москве разрабатывают более комфортабельные поезда для метрополитена, передаёт Inforeactor со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова

Реализацией проекта занимаются департамент транспорта и профессиональное сообщество.

Поезда станут более удобными, в частности, за счёт обновлённых сидячих мест и более широких дверных проёмов. Также будет предусмотрено увеличение количества зарядок для мобильных устройств. В вагонах установят фильтры воздуха.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируется с 2020 года вводить в эксплуатацию новые вагоны.

Также «Дни.ру» сообщали, что в Московском регионе планируют построить 263 км дополнительных железнодорожных путей.