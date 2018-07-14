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В Москве разрабатывают более комфортабельные поезда для метро
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В Москве разрабатывают более комфортабельные поезда для метро 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
В Москве разрабатывают более комфортабельные поезда для метрополитена, передаёт Inforeactor со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.
Реализацией проекта занимаются департамент транспорта и профессиональное сообщество.
Поезда станут более удобными, в частности, за счёт обновлённых сидячих мест и более широких дверных проёмов. Также будет предусмотрено увеличение количества зарядок для мобильных устройств. В вагонах установят фильтры воздуха.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируется с 2020 года вводить в эксплуатацию новые вагоны.
Также «Дни.ру» сообщали, что в Московском регионе планируют построить 263 км дополнительных железнодорожных путей.
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