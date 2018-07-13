Дептранс разрабатывает новейший тип поезда для метро

По его словам, цель властей — не просто обновить дизайн и интерьер. «Принципиально отличаться от поезда „Москва“ он, наверное, не будет, но будет ряд вещей, которыми пассажир пользуется каждый день: более широкая дверь, более удобный салон, более удобные сидения, более выверенная система поручней внутри, чтобы можно было удобно держаться», — пояснил Ликсутов.

Кроме того, в новом поезде будет удобнее пассажирам с ограниченными возможностями здоровья. Там будет больше зарядок для телефонов и более удобная интерактивная и мультимедиа-система внутри салона. Также в вагонах увеличат количество ламп для обеззараживания и фильтров для очистки воздуха.