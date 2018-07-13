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Дептранс разрабатывает новейший тип поезда для метро
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Дептранс разрабатывает новейший тип поезда для метро 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Департамент транспорта разрабатывает новейший тип поезда «2020» для метрополитена. Об этом заявил в интервью телеканалу «Москва 24» заявил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, цель властей — не просто обновить дизайн и интерьер. «Принципиально отличаться от поезда „Москва“ он, наверное, не будет, но будет ряд вещей, которыми пассажир пользуется каждый день: более широкая дверь, более удобный салон, более удобные сидения, более выверенная система поручней внутри, чтобы можно было удобно держаться», — пояснил Ликсутов.
Кроме того, в новом поезде будет удобнее пассажирам с ограниченными возможностями здоровья. Там будет больше зарядок для телефонов и более удобная интерактивная и мультимедиа-система внутри салона. Также в вагонах увеличат количество ламп для обеззараживания и фильтров для очистки воздуха.
Заммэра добавил, что Сергей Собянин поставил задачу покупать каждый год около 500–550 вагонов метро.
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