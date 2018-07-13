Телемониторы в метро могут заработать со звуком

Сотрудники Метрополитена рассматривают возможности обеспечить звуковое вещание.

Экраны, которые работают в вагонах столичной подземки, могут начать транслировать видео со звуком.

— Мы сейчас рассматриваем все возможности для того, чтобы сделать контент, который вещается, со звуком, может быть, через наушники, пока думаем, как, — сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов в эфире телеканала «Москва 24».

8720 телемониторов установлены в 1896 вагонах метрополитена. На них транслируются новости столицы и мира, выносятся предупреждения об изменениях работы метро. Составы, в которых есть экраны, ходят по всем линиям, кроме Филевской и первого участка Большой кольцевой линии.

Особую популярность медиаэкраны завоевали у болельщиков чемпионата мира по футболу, которые смотрели прямые трансляции матчей прямо в метро. Как сообщалось ранее, более 400 пассажиров посмотрели матчи полуфинала по пути.