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Телемониторы в метро могут заработать со звуком
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Телемониторы в метро могут заработать со звуком 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Сотрудники Метрополитена рассматривают возможности обеспечить звуковое вещание.
Экраны, которые работают в вагонах столичной подземки, могут начать транслировать видео со звуком.
— Мы сейчас рассматриваем все возможности для того, чтобы сделать контент, который вещается, со звуком, может быть, через наушники, пока думаем, как, — сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов в эфире телеканала «Москва 24».
8720 телемониторов установлены в 1896 вагонах метрополитена. На них транслируются новости столицы и мира, выносятся предупреждения об изменениях работы метро. Составы, в которых есть экраны, ходят по всем линиям, кроме Филевской и первого участка Большой кольцевой линии.
Особую популярность медиаэкраны завоевали у болельщиков чемпионата мира по футболу, которые смотрели прямые трансляции матчей прямо в метро. Как сообщалось ранее, более 400 пассажиров посмотрели матчи полуфинала по пути.
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