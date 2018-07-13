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Северо-Западная хорда разгрузит Волоколамское шоссе
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Северо-Западная хорда разгрузит Волоколамское шоссе 

Управа района Митино 3 часа назад
Фото: Управа района Митино
Открытие Северо-Западной хорды позволит снизить транспортную нагрузку на ряд магистралей, в том числе, Волоколамское шоссе.
На новой магистрали появятся два моста, семь тоннелей, 16 эстакад и 30 пешеходных переходов.
— Длина дорог Северо-Западной хорды составит 83 км, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Хорда объединит территории четырех округов города — Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного. Ее открытие позволит снизить транспортную нагрузку на ряд центральных улиц, Третье транспортное кольцо, МКАД и прилегающие участки вылетных магистралей примерно на 15%. (ск)
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