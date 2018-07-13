Комплекс «Лилия» построит несколько участков метро в Москве

МОСКВА , 13 июля — РИА Недвижимость. Тоннелепроходческий комплекс «Лилия» построит несколько участков метро в Москве, говорится в пресс-релизе «Мосинжпроекта».

"Тоннелепроходческий комплекс «Лилия», который сегодня начал строительство тоннеля от станции «Юго-Восточная» до станции «Окская улица» Кожуховской линии, продолжит работу на других участках метро после техобслуживания", — сообщается в нем.

"Комплекс будет работать со средней скоростью проходки 350 метров в месяц. Во время строительства участка он сделает несколько остановок для замены режущего инструмента. Это плановая процедура техобслуживания, необходимая для сохранения эффективности проходки", — приводятся в сообщении слова гендиректора «Мосинжпроект» Марса Газизуллина.

Комплекс «Лилия» уже построил участок двухпутного тоннеля «розовой» ветки метро от переходной камеры за станцией «Косино» до станции «Юго-Восточная». После завершения строительства второго участка — от «Юго-Восточной» до станции «Окская улица» — щит демонтируют, отремонтируют и используют на других объектах метрополитена, добавляется в материалах.

Всего на Кожуховской линии метро расположится восемь станций: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского», «Косино», «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». До конца 2018 года будет введен участок от «Некрасовки» до «Косино», а в 2019 году планируется запустить второй этап — от «Косино» до «Нижегородской», напоминается в них.

На шести станциях «розовой» линии запланировано строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Одним из крупнейших ТПУ на этой ветке станет транспортный хаб «Рязанская» на базе станции «Нижегородская улица», который позволит пассажирам совершить пересадку на Большую кольцевую линию и МЦК.